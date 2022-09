Dave Grohl, de Foo Fighters, es uno de los artistas más queridos en la industria musical y la siguiente historia, que protagoniza junto a Tobias Forge y Ghost, sólo comprueba la teoría.

Recientemente, Forge concedió una entrevista al portal AL.com y, entre otras cosas, habló sobre aquella vez en la que Dave Grohl subió al escenario disfrazado y tocó junto a Ghost ¡sin que nadie del público se diera cuenta!

El gusto de Grohl por el hard rock y el metal es indiscutible y es esa misma pasión la que lo ha llevado a colaborar con otros miembros del gremio, entre ellos Killing Joke, Tony Iommi, Tenacious D, Nine Inch Nails y, por supuesto, Ghost, una de sus bandas favoritas de metal.

En 2013, Grohl participó como productor y músico en ‘If You Have Ghost’, el primer material de corta duración de Ghost, publicado a través de Republic Records.

Contribuyó en varias canciones del mismo, tocando la guitarra rítmica en “If You Have Ghosts” y la batería en “I’m A Marionette” y “Waiting For The Night”.

Según Forge, la química entre la banda y el ex músico de Nirvana fue tan fuerte que incluso accedió a tocar con ellos pero, eso sí, bajo el disfraz de un Ghoul que, como muchos sabrán, se trata del concepto escénico detrás de los conciertos de Ghost.

En la entrevista, AL.com preguntó a Tobias Forge lo siguiente:

“¿Es cierto o falso que Dave Grohl se disfrazó de Ghoul sin nombre y tocó con Ghost?”. Vía AL.com.

Forge respondió entonces:

“Voy a tener que responder a tu pregunta desde un punto de vista muy legal, en el que digo que sí. Técnicamente se puso la ropa de Ghoul y tocó la batería con nosotros en un concepto de Ghost“. Vía AL.com.

En noticias relacionadas, Dave Grohl y Foo Fighters ofrecieron el primer concierto de dos, que rinden tributo al fallecido Taylor Hawkins.

Durante la primera jornada, que se vivió el pasado 3 de septiembre en el Estadio de Wembley, Dave Grohl rompió en llanto al interpretar “Times Like These”; mientras que Shane Hawkins, el hijo adolescente del fallecido Taylor, reemplazó a su padre en una muy emotiva actuación de “My Hero”.