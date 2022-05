Nos ha quedado claro que desde los contratos mal hechos y sus constantes conflictos con otros músicos, productores y promotores, Tobias Forge de Ghost no es la persona más agradable o querida del universo, sin embargo, recientemente a través de MI nos enteramos que, una vez más, el líder de exitosa banda de metal ha cruzado otra línea.

Recientemente durante una entrevista para el podcast “Drinks with Johnny”, Forge comentó que se encuentra en desacuerdo con todas esas bandas que, hasta la fecha, cancelan o posponen fechas debido al tema del COVID-19:

“Manda un mensaje equivocado a los fans; es como si sólo porque no van a hacer los millones a los que estaban acostumbrados, entonces no quieran girar y eso está mal. No debería ser así”