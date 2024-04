Desde que debutaron por allá del 2002, Interpol ha sido catalogada como una de las agrupaciones (junto a The Strokes y los Yeah Yeah Yeahs), responsables del revival guitarrero que se produjo a inicios del milenio.

Al frente del conjunto neoyorquino está Paul Banks, cuyas influencias musicales definitivamente moldearon el sonido que Interpol habría de ofrecer al mundo.

Y es que, como el propio Banks contó a Pitchfork en 2018; fue durante su décimo año escolar que él y su familia volvieron de España para instalarse nuevamente en Nueva Jersey.

Reintegrándose a la dinámica escolar norteamericana, el intérprete de “Slow Hands” mencionó que la hora del almuerzo era “un momento decisivo” en la vida estudiantil.

Fue así que una de sus compañeras -que incluso editaba un fanzine- le presentó a la agrupación que lo cambiaría todo y que lo alentaría a querer ser un rockstar: Nirvana.

Después de ese primer encuentro con las leyendas del grunge, Banks se obsesionó con Nirvana y no tardo mucho tiempo en rendirle tributo al seminal ‘Nevermind‘, tal y como casi todos los jóvenes de la época.

“Los descubrí y me obsesioné con ellos. Recuerdo que escuché Nevermind con mi hermano y mi madre, y ella estaba tan enganchada como nosotros. Nirvana me ayudó a entender que la música era lo que quería hacer con mi vida. Cuando los orientadores me llamaban y me preguntaban qué planes tenía, yo decía: “Quiero ser una estrella del rock”.