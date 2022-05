Paul Banks es, sin lugar a dudas, uno de los intérpretes más exitosos de nuestra generación, gracias a su trabajo al frente de Interpol y, más recientemente, con su proyecto alterno Muzz. Con 25 años inmerso en la industria musical, siempre resulta interesante retroceder un poco y conocer más sobre sus influencias musicales, y eso fue justamente lo que el artista ofreció en entrevista con Pitchfork.

Haciendo una retrospectiva en torno a la “música que lo hizo ser quien es”, Paul Banks citó las canciones y álbumes que más han significado para él a lo largo de su vida trotamundos, cinco años a la vez. Destaca el periodo de su adolescencia (entre los 16 y los 18 años de edad), cuando descubrió el álbum que lo hizo querer convertirse en un rock star.

Tal y como lo cuenta el propio Banks, fue durante su décimo año escolar que él y su familia volvieron de España para instalarse nuevamente en Nueva Jersey. Reintegrándose a la dinámica escolar estadounidense, el intérprete de “Slow Hands” recuerda que la hora del almuerzo era “un momento decisivo” en la vida estudiantil.

“A veces comía con un atleta que era un gran amigo mío. A veces comía con las chicas asiáticas ravers. A veces comía solo. Era un marginado, pero no del todo. Conocí a una chica que estaba metida en un buen lío, tenía su propio fanzine y me presentó algunas cosas muy interesantes. Me llevó a ver a un grupo que tocaba en un garaje de un barrio de Nueva Jersey y me dije: “Es increíble”. Vía Pitchfork.

¿Y de qué grupo estamos hablando? Pues nada más y nada menos que de Nirvana. Banks confesó que, después de haberlos descubierto en directo, se obsesionó con el trío grunge comandado por Kurt Cobain. Naturalmente, no tardó mucho en encontrar el icónico ‘Nevermind’, que incluso llegó a escuchar en compañía de su madre y hermano.

“Los descubrí y me obsesioné con ellos. Recuerdo que escuché Nevermind con mi hermano y mi madre, y ella estaba tan enganchada como nosotros. Nirvana me ayudó a entender que la música era lo que quería hacer con mi vida. Cuando los orientadores me llamaban y me preguntaban qué planes tenía, yo decía: “Quiero ser una estrella del rock”. Vía Pitchfork.

Además de Nirvana y ‘Nevermind’; Banks aseguró que “Land of a Thousand Dances” (la versión de The Wrestlers), es la primera canción de la que guarda un recuerdo vívido, y que ‘Vivid’ de Living Colour fue el primer CD que compró. ‘Niandra LaDes and Usually Just a T-Shirt’ de John Frusciante; ‘Get Rich or Die Tryin’ de 50 Cent; The Notorious B.I.G. (ningún álbum en particular); el sencillo “Crew Love” de Drake ft. The Weeknd y ‘Blonde’ de Frank Ocean también forman parte de las elecciones del líder de Interpol.

Puedes leer el artículo completo por aquí.