Aunque la mayor parte del tiempo Robert Smith es un ser de luz, empático y comprensivo, eso no quiere decir que en su infierno personal no existan 5 bandas que, en sus propias palabras, “odia con pasión”.

A lo largo de los años, el líder de The Cure ha clavado sus garras en nombres como los de Queen, Def Leppard y Morrissey, afirmando más tarde que su enemistad con este último era “imaginaria”, a pesar de haber recibido una serie de críticas por parte del intérprete de “How Soon Is Now”.

Puede que Smith adore a David Bowie, The Stranglers, Mogwai, Placebo y muchos más, pero no a todos los que ha conocido los alaba. Sin embargo, incluso cuando lanza improperios, suele ser divertido.

A continuación, te compartimos las 5 bandas que Robert Smith detesta, recopilando sus opiniones más francas a lo largo de los años

Queen

Adentrándose en la oscuridad con The Cure, Smith encontró inspiración compositiva en la sinceridad de estrellas etéreas como Nick Drake. Por eso no es de extrañar que el pop deslumbrante y divertido de Queen no sea de su agrado.

“Bueno, nunca me gustó Queen“- dijo una vez. “Puedo decir honestamente que odiaba a Queen y todo lo que hacían”.

The Darkness

Si odia a Queen, es lógico que a Smith no le guste demasiado The Darkness. Cuando le preguntaron si tocaría junto a los rockeros de Lowestoft en el Festival de Reading & Leeds, Smith los comparó con sus odiados Queen y criticó:

“Es bastante extraño que se repita y recaliente por segunda vez. Así que no, no me gustan nada The Darkness”.

No sólo le disgusta su falta de originalidad. El líder de The Cure también considera que su estilo cursi es poco encantador y los calificó de “banda cómica”.

Morrissey

Smith declaró recientemente que su disputa con Morrissey era meramente “imaginaria”:

“Me he dado cuenta de lo fácil que estas cosas pueden entrar en espiral porque la gente quiere que sea algo. Están desesperados por que sea una especie de drama”.

Sin embargo, eso parece contrastar fuertemente con la época en la que dijo: “Si Morrissey dice que no comamos carne, entonces comeré carne. Así es como odio a Morrissey”. Y las cosas empeoraron aún más cuando Morrissey contraatacó llamando a Smith “quejumbroso” antes de que el líder de The Cure declarara salvajemente:

“Morrissey es tan deprimente que si no se [s*icida] pronto, probablemente lo haré yo”.

Def Leppard

Robert Smith proclamaba con orgullo el principio indie de que The Cure nunca llegaría al mainstream a menos que el mainstream viniera a ellos. Con ‘Wish’ (su álbum de 1992), casi lo consiguieron. Por desgracia, Def Leppard les arrebató el primer puesto en Estados Unidos. Aquello fue un hecho que enfureció a Smith.

“Quería que nuestro álbum fuera número uno en América. Odio a Def Leppard. Los odiaba de todas formas, pero ahora los odio aún más”.

Duran Duran

Duran Duran eran un símbolo del exceso y la irreverencia de los 80, pero Smith quería que su música tuviera más sustancia. Como explicó recientemente: