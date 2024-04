El pasado Sábado 13 de abril, el veterano grupo de brit pop Blur se presentó en el escenario principal del festival Coachella 2024, como parte de su actual gira de reunión que, por supuesto, los trajo a México y Latinoamérica el pasado 2023.

Sin embargo, el público de Coachella demostró ser totalmente opuesto al público latinoamericano, ya que en plena presentación, y específicamente durante la icónica canción “Girls & Boys” (un clásico noventero, ¿quién no se emocionaría al escucharla?), Damon Albarn hizo un llamado al público notoriamente apático diciéndoles duro y directo “si no cantan no nos volverán a ver por acá”.

Que poco me gusta Coachella, sin haber ido, por cosas como esta. Cuando yo vi a Blur en Primavera Sound 2023 nos las cantabamos todas.



Ese festival tiene un publico vacio de música y lleno de postureo.pic.twitter.com/xFFPeFcf5Q — Juan Ceñal (@ordago13) April 15, 2024

¿Qué pasó? ¿Por qué una banda tan legendaria como Blur no provocó una reacción eufórica del público de Coachella? En redes sociales, muchos argumentan que el problema está en la nueva edad promedio del festival, siendo que la gran mayoría de los asistentes ni siquiera habían nacido cuando Blur lanzó sus temas más famosos, como “Girls & Boys”, claro está.

Mientras tanto, Blur tendrá una segunda oportunidad de prender al público de Coachella el segundo fin de semana del festival, el cual se realizará del Viernes 19 al Domingo 21 de abril. El mismo día se presentarán No Doubt, Tyler the Creator, Sublime, Grimes, entre otros.