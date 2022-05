Brian May reveló su álbum favorito de Queen durante una reciente entrevista en el podcast How Do You Cope?, en la que se sinceró sobre cómo afrontó la muerte de Freddie Mercury en 1991, así como la de su padre, ocurrida en el mismo año.

“Me gusta ser abierto”– dijo May al principio del podcast sobre cómo es tener sus propios problemas de salud personales a la vista del público. “Si tengo un problema en la vida, creo que es bueno compartirlo con el mundo porque así otras personas dejan de sentir que están solas si tienen un problema similar, así que me gusta ser transparente”, añadió.

A medida que avanza el podcast, May pasa de sus dolencias de salud más recientes (ataque al corazón, COVID) a su sótano, que se inundó el año pasado y dejó muchos artefactos personales flotando en agua sucia, incluyendo álbumes de fotos de la infancia y las emociones que surgieron al procesar estas cosas.

Admite que es un “depresivo” y dijo que es “algo que forma parte de su naturaleza”. Confesó también que no buscó ayuda profesional de un terapeuta hasta “después del segundo álbum [de Queen]”, cuando tenía unos 26 o 27 años.

Más adelante, el guitarrista se centró en la muerte del cantante de Queen, Freddie Mercury, y en su experiencia a la hora de componer ‘Made in Heaven’, el último álbum de la banda que se publicó en 1995.

“Fue muy extraño. Fue traumatizante en sí mismo. Me pasé horas, días y semanas trabajando en pequeñas partes de las voces de Freddie. Escuchando a Freddie todo el día y toda la noche. Tenía momentos en los que pensaba: ‘Esto es genial… esto suena genial Fre… Oh, no estás aquí‘ “☹️. Vía How Do You Cope?, transcripción vía Classic Rock.

“Fue bastante difícil”– continuó diciendo May, quien cumplirá 75 años este verano.”A veces tenías que alejarte de ello, recuperarte y volver. Pero sentí ese inmenso orgullo y alegría al exprimir las últimas gotas de lo que Freddie nos dejó.”

A pesar de este difícil proceso de montar un álbum póstumo, May reveló:

“Todavía me encanta ese álbum. Creo que es mi álbum favorito de Queen. Hay cosas ahí que son tan profundas. Hay oro puro ahí”. Vía How Do You Cope?, transcripción vía Classic Rock.

Sin embargo, inmediatamente después de su lanzamiento, tanto May como el baterista de Queen, Roger Taylor; hicieron tremendos esfuerzos para distanciarse de la banda.

“Creo que tanto Roger como yo pasamos por una especie de proceso de duelo normal, pero acentuado por el hecho de que tiene que ser público. En cierto modo entramos en la negación. En plan: ‘Sí, bueno, hicimos Queen, pero ahora hacemos otra cosa'”, añadió May. “Roger y yo nos sumergimos en nuestro trabajo en solitario y no queríamos hablar de Queen. Parece casi un sinsentido porque nos pasamos media vida construyendo Queen. Pero no queríamos saberlo en ese momento. Era una cosa de duelo. Lo compensamos en exceso. Se prolongó durante mucho tiempo”. Vía How Do You Cope?, transcripción vía Classic Rock.

Escucha el episodio completo del podcast How Do You Cope? aquí.