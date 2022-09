El pasado Sábado 3 de septiembre se realizó el primero de dos mega conciertos tributo a Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, quien murió a la edad de 50 años el pasado mes de marzo.

El concierto tributo se realizó en el mítico estadio de Wembley, en Inglaterra, y vaya que fue épico, ya que tuvo una duración de 6 seis horas.

A lo largo de este tiempo, decenas de artistas subieron al escenario para rendir tributo y recordar a Taylor Hawkins, ya sea con emotivas palabras o con una actuación en directo.

Tal fue el caso de músicos como Lars Ulrich de Metallica, Brian Johnson de AC/DC, Josh Homme de Queens of the Stone Age, Nandi Bushell, Brian May y Roger Taylor de Queen, John Paul Jones de Led Zeppelin, entre otros.

Al terminar el desfile de invitados, Foo Fighters dieron inicio a su propia presentación, la cual inició con “Time Like These”, la canción con la que la banda iniciaba los conciertos de su más reciente gira.

El inicio de la canción usualmente presenta a Dave Grohl en solitario, quien en esta ocasión no pudo contener el llanto e incluso cantar las estrofas y coros con la garganta notablemente partida.

Posteriormente, el resto de la banda para llenar la canción de ruido e instrumentos, y así comenzar con el frenesí de rock que los Foo Fighters ofrecen en cada uno de sus conciertos.

Cabe señalar que, para esta ocasión, el baterista Josh Freese ocupó el lugar en la batería. Mira el emotivo momento a continuación.

Uno de los momentos más destacados del concierto de Foo Fighters fue que el hijo de Taylor Hawkins, Shawn, se unió a la banda para tocar “My Hero”, y aquí puedes revivir este increíble momento.