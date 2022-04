Antes de convertirse en el líder de la banda sueca Ghost, Tobias Forge tocó de todo, desde rock alternativo hasta death metal, en una variedad de bandas.

A mediados de sus veintes, este talentoso músico ya había formado parte de numerosos proyectos, entre ellos su primer grupo, Superior, y los death metaleros de Estocolmo, Repugnant, que lideró bajo el nombre artístico de Mary Goore. Además, tocó la guitarra para los glam metaleros Crashdïet y los punk rockers Onkel Kånkel, y fue el bajista/guitarrista de la banda de rock alternativo de Linköping, Magna Carta Cartel.

Sin embargo, de 2002 a 2008, Forge fue el vocalista y guitarrista de la banda de pop rock Subvision, y -¡oh sí! – han surgido algunas imágenes de este conjunto.

En el vídeo, y sin una pizca de pintura o una túnica religiosa a la vista; se puede ver a un Forge rifeando y cantando al frente, en lo que parece una especie de banda tributo a los Ramones. Aunque su aspecto sea bastante diferente, sobre todo por su cabello largo y su chaqueta de cuero, se pueden escuchar rastros del sonido de Ghost.

Las imágenes filmadas por los fans se grabaron durante un concierto de Subvision en Mondo, Estocolmo, en 2005, y los capta interpretando “Son Of May”, una canción extraída de su álbum ‘So Far So Noir’.

Originalmente conocida como Plastik Head, la banda estaba formada por el vocalista y guitarrista Tobias Forge (alías “Mary Goore”), el bajista Gustaf Lindstrom (“Mace Kelly”) y el baterista Thomas Daun (“Tom Bones”). Grabaron tres canciones como Plastik Head y luego cambiaron el nombre de la banda por el de Subvision, ya que no querían ser confundidos con la distribuidora del mismo nombre.

Subvision lanzó tres EPS, incluyendo ‘The Killing Floor’ de 2004, ‘Brilliant Music for Stupid People’ de 2003, ‘Pearls for Pigsnawps’ de 2003, y el mencionado álbum completo de 2006, ‘So Far So Noir’.

En algún momento de la grabación de su álbum de debut, el futuro miembro de Ghost, Martin Persner, se unió a la agrupación y abandonaron los nombres artísticos.Poco después del lanzamiento, el baterista Daun y el bajista Lindstrom se separaron del grupo, y Simon Söderberg, otro futuro compañero de Ghost, se unió.