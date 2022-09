“Enter Sandman” es sin duda una de las canciones más famosas no sólo de Metallica, sino de la música en general.

Sin embargo, según una encuesta reciente, el 70% de los oyentes la han entendido mal todo este tiempo y, una buena parte de ellos, no tienen empacho en aceptar el error ni tienen ganas de corregirlo.

Hace poco, el diccionario en línea WordFinder realizó un estudio entre 1000 escuchas estadounidenses para descubrir cuán bien entendían a sus canciones favoritas (textualmente hablando).

Encontraron que el 65%, al descubrir que se han equivocado durante años con una canción de rock o metal, prefieren la versión incorrecta, es decir, la que ellos mismos se han creado en la cabeza.

Y aunque el trabajo arrojó un amplio abanico de posibilidades, “Enter Sandman” de Metallica se llevó la posición número 1 pues el 70% de los encuestados entendieron “Eggs and light end all nights“, en lugar de la línea original que dice “Exit light, enter night“.

En cuanto a la música rock, “Sex on Fire” de Kings of Leon fue la siguiente en el ranking, con “Your sex is on fire” a menudo confundida por “His exes are fired“.

De la misma manera, una cantidad mayoritaria de personas -el 52%- escuchó a The Beatles cantar “I get high, I get high, I get high” en “I Want to Hold Your Hand”, en lugar de las verdaderas palabras que dicen “I can’t hide, I can’t hide, I can’t hide“.

“Smells Like Teen Spirit de Nirvana; “Bohemian Rhapsody” de Queen; “Suspicious Minds” de Elvis Presley; “Livin’ on a Prayer” de Bon Jovi; “Message in a Bottle” de The Police; “Piano Man” de Billy Joel y “Beast of Burden” de The Rolling Stones también lograron el corte en la lista de ‘Las canciones más incomprendidas de la historia‘, en ese mismo orden.

“La mayoría de nosotros probablemente ha tenido un momento de ‘¡ajá!’, cuando nos dimos cuenta de lo que un vocalista realmente estaba diciendo en nuestra canción“- citó WordFinder en su estudio. “Quizás los frecuentes gritos y gruñidos que suelen caracterizar las voces del heavy metal fueron difíciles de descifrar para los oyentes en ‘Enter Sandman’“. Vía WordFinder.

El informe añadió también que “los estadounidenses mencionaron a Young Thug y Mick Jagger como los artistas más difíciles de entender“.

Sin embargo, a la hora de descubrir su error, el 75% de los fans del metal y el 55% de los del rock prefirieron no corregirse.