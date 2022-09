Shawn Hawkins, el hijo de Taylor Hawkins, subió al escenario con los Foo Fighters el pasado Sábado 3 de septiembre en el marco del concierto tributo a su padre, quien falleció el pasado 25 de marzo en la ciudad de Bogotá, Colombia, a los 50 años.

El emotivo momento, uno de los favoritos del mencionado concierto tributo, ocurrió con la canción “My Hero“, uno de los himnos por excelencia de Foo Fighters, y cuya interpretación representa un emotivo tributo directo de su hijo, a su padre.

Mira el video de Shawn Hawkins, de 16 años, tocando “My Hero” con los Foo Fighters ante miles y miles de fans, a continuación.

El concierto tributo a Taylor Hawkins vio desfilar durante 6 horas a decenas de nombres y artistas que, de alguna forma u otra, estuvieron relacionados con la vida y carrera del querido baterista de Foo Fighters.

Entre los músicos que dieron vida y forma a dicho concierto tributo estuvieron Lars Ulrich de Metallica, Rush, Brian May y Roger Taylor de Queen, Rufus Taylor, hijo de Taylor, Josh Homme de Queens of the Stone Sage, John Paul Jones, entre otros.

Un segundo concierto tributo a Taylor Hawkins se llevará a cabo el próximo 27 de septiembre en el Kia Forum.