Todo el mundo sabe que hay mucho más en la vida de Corey Taylor que simplemente ser el cantante de Slipknot.

Después de haber llevado a su otra banda, Stone Sour, a un gran éxito internacional y, más recientemente, reinventarse como un actor y artista solista con un segundo álbum a su cuenta titulado CMF2, ahora Corey parece estarle dando más enfoque a Slipknot para las giras y todos los proyectos que les esperan para el resto del 2023 e inicios del 2024.

Es por eso que los fanáticos que esperan un regreso de Stone Sour en 2024 probablemente se sentirán decepcionados.

A raíz de los comentarios de principios de este verano en los que admitió que “obstáculos” le impedían reunirse con el grupo, Taylor amplió su complicada relación con la banda como parte de una entrevista en el nuevo número de Metal Hammer. Hablando de resucitar a Stone Sour en 2002, mientras estaba en un descanso de Slipknot, Taylor admite que “fue algo muy egoísta”.

“Sabía que en ese momento no escribía música tan buena como los chicos de Slipknot, no confiaba en mis habilidades, contribuí mucho pero no aportaba realmente.

Reformar Stone Sour significó que mejoré como compositor y pude contribuir con música a Slipknot. Pero surgió de un lugar puramente egoísta de simplemente querer sentir que podía hacerlo”.

– Corey Taylor