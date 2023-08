Cuando un artista alcanza cierta longevidad en su carrera, es normal que sienta apatía por cierta parte de su catálogo. Durante una entrevista con Revolver para un próximo número, Corey Taylor eligió la canción de Slipknot que considera más sobrevalorada, así como la que cree que está muy infravalorada.

Slipknot tiene ahora siete álbumes de estudio en su haber, por lo que tienen un amplio inventario para elegir a la hora de planificar los setlist de sus conciertos. Pero llevan más de dos décadas interpretando canciones de su álbum homónimo de 1999, ya que muchas de ellas son las favoritas de los fans, sobre todo porque fue el disco que les dio a conocer.

Sin embargo, Taylor considera que una de esas canciones está sobrevalorada y no le gusta interpretarla. Se trata de una de las absolutas favoritas de los fans, irremplazable en el en vivo.

“Quiero dejar constancia de que ‘Wait and Bleed’ es muy molesta. Llevo 26 años cantándola y no se ha hecho más fácil, amigos”, admitió.

Una canción que el frontman considera infravalorada, en cambio, es de su álbum de ‘2004 Vol. 3: (The Subliminal Verses)’.

“Para mí, la canción más infravalorada de Slipknot es ‘Danger – Keep Away’. Me encantan las dos versiones, la que está en el álbum [Vol. 3: (The Subliminal Verses)] y la versión sin cortes que salió finalmente. Hay partes muy bonitas en esa canción”.