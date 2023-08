Con más de 50 años de trayectoria artística y habiendo cosechado éxitos tanto con Pink Floyd como en solitario, David Gilmour es un superdotado en la guitarra, por lo que no cualquier composición logra sorprenderlo. A pesar de su maestría, el músico reconoce una buena pieza cuando la escucha, y en el caso del género pop, no podría ser otra obra que la de Fleetwood Mac.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en el Odeon de Londres en 2007 (vía Far Out), se le pidió a Gilmour que nombrara un solo de guitarra que nos hubiera gustado que hubiera escrito. Primero, mencionó la canción que le encantaría haber escrito antes de afinar la pregunta.

“Hay tantos, que es muy difícil de responder”, dijo. “Creo que para mí, la canción pop perfecta es ‘Waterloo Sunset’ de The Kinks. Me encantaría haber escrito eso. Absolutamente genial. En cuanto a la guitarra, tal vez ‘Albatross’ de Fleetwood Mac”.

El clásico de Fleetwood Mac de 1968, ‘Albatross’, fue una composición instrumental escrita por Peter Green, uno de los primeros líderes de la banda. Aunque la pista se lanzó como un sencillo independiente, más tarde se incluyó en los álbumes recopilatorios The Pious Bird of Good Omen y English Rose.

Mientras tanto, David Gilmour anunció recientemente un nuevo lanzamiento, pero que no incluirá temas inéditos, precisamente. Se trata de de la reedición de ‘Metallic Spheres in Colour’, el álbum colaborativo que publicó en 2010 junto al grupo electrónico The Orb. Entérate de los detalles por aquí.