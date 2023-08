Puede que la carrera de Corey Taylor esté llena de logros y eventos maravillosos, pero ninguno tan importante como haber compartido escenario junto a nada más y nada menos que Bob Esponja.

El líder de Slipknot ha interpretado el tema principal de la caricatura creada por Stephen McDannell Hillenburg, como parte de su lista de canciones durante años, y durante el fin de semana, Taylor interpretó el éxito de Nickelodeon en la Huntington Comic And Toy Convention ubicada en West Virginia, con un invitado muy especial: Tom Kenny, la voz y actor que interpretó a Bob Esponja en la serie.

“Esto es lo más nervioso que he estado en toda mi carrera”, dijo Taylor hilarantemente a la audiencia en un video que se volvió viral en YouTube. “¿Cómo diablos llegué aquí, muchachos?” Corey Taylor

¿Y quién es Kenny? Seguramente si no reconocías su nombre por la caricatura, lo recuerdas porque apareció inesperadamente en los titulares cuando la gente lo confundió con Ethan Slater, quien supuestamente está saliendo con Ariana Grande y quien interpretó a Bob Esponja en The SpongeBob Musical: Live on Stage de Broadway.

La esposa de Kenny, Jill Talley, aclaró que todavía está muy casada con el actor de voz en una publicación de Instagram sobre la supuesta nueva relación de Grande publicada por Billboard.

¿Y Corey? Corey vivió el momento más emocionante de su carrera y ya lo puedes ver por acá:

Corey Taylor se encuentra actualmente trabajando en música nueva con Slipknot, y recientemente, confirmó que de ya no estar en la banda, no le teme a una separación pues afirma que el proyecto fácilmente podría seguir con él.

¿Crees que sea cierto? Rara vez una banda sobrevive sin su vocalista principal.