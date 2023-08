¡Ámonos! Britney Spears se compró un nuevo tubo para hacer pole dancing en casa y lo estrenó bailando con nada más ni nada menos que “Closer” de Nine Inch Nails, una de las canciones más famosas (y posiblemente explícitas) de Trent Reznor y compañía.

En el video, Britney Spears aparece con un sensual bikini de leopardo, bailando en su nuevo tubo marca X-Pole de color rosa y plataforma negra, mientras suena el coro de “Closer” de Nine Inch Nails, una canción que destaca por su coro el cual dice, tal cual, “te quiero c*ger como un animal”. Mira el video a continuación.

Y pues nada, queda esperar si Trent Reznor responde sobre la selección de Britney Spears de usar a Nine Inch Nails para hacer pole dancing, tal y como lo hizo cuando reveló qué canción de Dua Lipa lo hizo llorar, ¿lo recuerdas?

Por cierto, Britney Spears tiene una canción llamada “Hold Me Closer”, aunque no tiene nada que ver con el éxito de Nine Inch Nails. En su lugar, se trata de una colaboración con Elton John que reelabora sus canciones “Tiny Dancer”, “The One” y “Don’t Go Breaking My Heart”.