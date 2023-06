A lo largo de los años, Trent Reznor se ha hecho de un nombre en el rock por su peculiar estilo alternativo, elegante y oscuro. Sin embargo, tal parece ser que ni el hombre de Nine Inch Nails se puede resistir a una buena canción pop, pues confesó que lloró escuchando a Dua Lipa.

Recientemente, Reznor se presentó como invitado del podcast ‘Tetragrammaton‘ del reconocido productor Rick Rubin. Confesó que, gracias a sus hijos, ya puede reconocer una buena canción pop cuando la escucha y que hasta lloró con un tema de Dua Lipa, que es de las más grandes interpretes actuales del género.

“Durante un tiempo, los mantuve alejados de la música pop. Porque creo que, en general, es una m*erda”, dijo Reznor (vía Billboard) sobre sus hijos con su mujer, la cantante Mariqueen Maandig. Pero hace poco escuchó a su hija de seis años cantar al ritmo de Dua Lipa, lo que le hizo reflexionar.

“Le gusta mucho y es genial. Es su música, ya sabes, es lo suyo”, dijo. “Me recordó el arte de escribir una canción bien hecha: se me saltaron las lágrimas escuchando un tema de Dua Lipa. Porque era una pieza musical muy bien hecha, ¿sabes? Era inteligente. Me sentí bien”.

Durante la entrevista, Reznor no reveló el nombre de la canción de Dua Lipa con la que lloró. Lo hizo más tarde a través de redes sociales, respondiéndole a un fan:

“ Fue Levitating . Su ejecución fue perfecta y cuando llegó a la línea ‘sugarboo’ me rompió”

“Levitating” ft. DaBaby se desprende del muy exitoso segundo álbum de Dua Lipa, ‘Future Nostalgia’, lanzado en marzo del 2020.

También durante la conversación, Reznor habló del futuro inmediato de NIN y de cómo la inmediatez del mundo digital ha hecho la música un “bien desechable”. Dijo que en este punto de su vida, ya que tiene niños pequeños en casa, no le interesa hacer giras “interminables”.

También lamentó que la música ya no sea reconocida con el mismo entusiasmo que antes, algo que definitivamente le desmotiva para seguir en el mainstream de la industria.

“En general me parece, y lo digo como un hombre de 57 años, que la música solía ser lo que yo hacía cuando tenía tiempo, cuando escuchaba música. No lo hacía en un segundo plano mientras hacía otras cinco cosas, y no la trataba como un bien desechable”.