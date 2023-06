Un momento épico fue el que vivió el público del festival Bonaroo, luego de que Hayley Williams se uniera en el escenario a Foo Fighters para interpretar juntos “My Hero”, un tema ya de por sí clásico pero que ahora ha adquirido un nuevo significado tras el lamentable fallecimiento de Taylor Hawkins en marzo del 2022.

Momentos antes de la aparición estelar de Dave Grohl y compañía, Paramore, el grupo pop punk de Williams, ya había actuado frente a las 80 mil personas reunidas en el festival de Tennessee. A continuación, fue reintroducida entre aplausos y ovaciones para cantar “My Hero”, sencillo que se desprende del segundo álbum de los Foo’s, ‘The Colour and the Shape’ (1997).

FOO FIGHTERS BROUGHT OUT HAYLEY FOR MY HERO pic.twitter.com/ra2vuJKafq — brett | bonnaroo!!! (@tinyhotopicbish) June 19, 2023

El momento por supuesto emocionó a todos los fans, quienes inmortalizaron el momento en videos y fotos que se han hecho tendencia en redes sociales. Williams se mostró evidentemente animada, ya que en el pasado se ha declarado fan de Foo Fighters además de aceptar que son una gran influencia para el sonido de Paramore.

Además de la participación de Hayley Williams, los Foo también subieron al escenario a Violet Grohl, hija de Dave, para que interpretara “Shame, Shame” y “Show me How”. También hubo clásicos en el setlist, incluyendo “All My Life”, “Learn to Fly”, “This Is a Call” y cerrando con “Everlong”.

Hayley Williams joined Foo Fighters on stage last night for their performance of My Hero!



📽️: JrodConcerts Media on YTpic.twitter.com/ILOu3Al2xo — State of the Scene (@SOTSPodcast) June 19, 2023

Watched Hayley Williams join Foo Fighters for ‘My Hero’ at Bonnaroo



🤯🤯🤯 pic.twitter.com/5bcfVmzvW2 — Becks (@BeckuhBeck) June 19, 2023

Mientras tanto, Foo Fighters lanzó su último material de estudio, ‘But Here We Are‘, el pasado 2 de junio. Es su primer esfuerzo desde el fallecimiento de Taylor Hawkins, y en la gira de acompañamiento la batería ha sido tomada por el músico de sesión Josh Freese.