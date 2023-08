Coldplay mostró su respeto por Muse con un pequeño cover de “Madness” durante un reciente concierto de la banda, debido a que Matt Bellamy se encontraba entre el público.

El video fue captado por un fan, el cual ya se viralizó en redes sociales, con miles de reproducciones en TikTok y centenares de comentarios celebrando el tributo.

Y bueno, el mini-cover de “Madness” se dio específicamente mientras Coldplay tocaba en éxito “Clocks”, del disco A Rush of Blood to the Head, en donde Chris Martin entonó las líneas más famosas del éxito de Muse, el cual proviene del disco The 2nd Law de 2012.

Mira el video a continuación y pues qué suertudos los que pudieron presenciar este momento, seguramente nunca se volverá a repetir.