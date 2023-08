Luego de que Denis Pauna, un cantante y guitarrista de Croacia, interpretara y grabara todas las pistas del clásico de 1983 de Metallica en el estilo blues de ZZ Top, la banda ha vuelto a los titulares por otro motivo bastante aleatorio: su felicitación cumpleañera a Juanes.

A través de la cuenta de TikTok de Cynthia Aguilar, podemos apreciar un video de la banda jammeando en el estudio y deseándole un feliz cumpleaños a Juan Esteban Aristizábal Vásquez, conocido por su nombre artístico como “Juanes“, quien el pasado 09 de agosto cumplió la edad de 51 años.

La banda, que actualmente se encuentra trabajando en su gira que no dará tregua hasta 2024, también ofreció un increíble show en el Stade Olympique de Montreal, Quebec, donde interpretaron su rara joya “Dirty Window” por primera vez en su M72 World Tour.

Además de la canción de St. Anger, la lista de canciones del domingo también incluyó “Whiplash“, “For Whom the Bell Tolls“, “Ride the Lightning“, “Lux Æterna“, “One“, “Battery” y “Enter Sandman“, además de otra rareza que ni siquiera te imaginabas ibas a poder escuchar en vivo: “No Leaf Clover“.

Y a pesar de estar haciendo todo eso, el grupo se dio el tiempo de felicitar a Juanes quien en 2020 trabajó en el álbum tributo a Metallica orquestado por Universal Music, titulado The Metallica Blacklist, donde el colombiano interpretó “Enter Sandman“, para luego en 2021 durante su presentación de Tecate Pal’ Norte, tocar un cover en vivo de dicha canción.

¡Así que la felicitación no fue nada más porque sí! Estos se tienen un cariño especial.