Para muchos fanáticos, las versiones acústicas de algunos de sus temas favoritos son joyas preciadas dentro de una discografía. Para Corey Taylor, sin embargo, no tienen ningún significado. Es más, asegura que nunca grabaría un álbum en formato acústico, por considerarlo “demasiado sencillo para él”.

En entrevista con Metal Hammer, Taylor dijo que escribe un montón de canciones en acústico, pero no está interesado en hacer un álbum exclusivamente en ese formato. Taylor se siente muy seguro de sus habilidades como compositor, diciendo que “podría escribir un álbum entero en un día” y que hacer un álbum acústico simplemente no sería un reto.

“Casi todo lo que escribo empieza acústicamente, incluso las canciones más pesadas. Sé que si puedo hacer que suene bien en una acústica, sonará de muerte en una guitarra eléctrica”.

“Podría escribir un álbum entero en un día, me resulta estúpidamente inspirador. Probablemente por eso aún no he escrito un álbum totalmente acústico; podría hacerlo tan rápido que no es un reto“.