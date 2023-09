Han pasado casi 35 años desde que Tom Rowlands y Ed Simons se conocieron por primera vez en la Universidad de Manchester, para comenzar una de las historias musicales más importantes de sus vidas y las nuestras: The Chemical Brothers.

Ahora, coincidiendo con su aniversario, el dúo nos presenta el lanzamiento de su décimo álbum, “For That Beautiful Feeling”, en el cual, Rowlands y Simons han organizado una gran campaña de prensa en 2023 para celebrar su discografía con una agenda implacable de fechas y giras internacionales, además de una serie de reediciones de lujo con lanzamientos más antiguos, y un libro retrospectivo conocido como “Paused in Cosmic Reflection”.

Este último se publicará el 26 de octubre ya que por primera vez, abre el telón de su galardonada asociación que encabeza las listas de éxitos.

Todo parece indicar que más que un año de celebración, este se ha convertido en un año de introspección en el que Rowlands admite que aceptaron “las festividades” de su aniversario, sólo por compromiso:

“Parece demasiado alboroto sólo por seguir vivos y haciendo música” – Rowlands

Grabado en su propio estudio, For That Beautiful Feeling fue la oportunidad de The Chemical Brothers de reprimir “ese momento salvaje en el que el sonido te abruma y casi te hunde, pero al final te permite montar su ola hacia destinos desconocidos”, como ellos mismos describieron a su música en el pasado.

Así que en palabras más simples, este nuevo álbum, definitivamente, se trata de perderse en la música, en este caso a través de un caos delicioso e instrumentales fascinantemente psicodélicos.

El disco incluye contribuciones de Beck en el reciente sencillo, “Skipping Like a Stone”, así como de la cantante francesa de psico-pop Halo Maud. Esta última canta en “Live Again”, que llegó con un vídeo musical junto con el anuncio del álbum en julio.

¡Así que a disfrutar!

For That Beautiful Feeling lista de canciones:

1. Intro

2. Live Again (feat. Halo Maud)

3. No Reason

4. Goodbye

5. Fountains

6. Magic Wand

7. The Weight

8. Skipping Like A Stone (feat. Beck)

9. The Darkness That You Fear (Harvest Mix)

10. Feels Like I’m Dreaming

11. For That Beautiful Feeling (feat. Halo Maud)