The Chemical Brothers han desvelado los detalles de su próximo décimo álbum de estudio. Se llamará ‘For That Beautiful Feeling’ y saldrá a la venta el 8 de septiembre a través de Republic Records.

Grabado en su propio estudio, ‘For That Beautiful Feeling’ es el intento de The Chemical Brothers de embotellar “ese momento salvaje en el que el sonido te abruma y casi te arrastra, pero al final te deja cabalgar su ola, hacia destinos desconocidos”.

En palabras más sencillas: “Se trata de perderse en la música, en este caso a través de un caos delicioso y de instrumentos psicodélicos”. Las copias físicas ya están disponibles por aquí.

El disco incluye colaboraciones de Beck y de la interprete francesa de psicopop Halo Maud, que canta en el reciente sencillo “Live Again”. Este tema cuenta con un nuevo vídeo, dirigido por Dom & Nic, colaboradores frecuentes de The Chemical Brothers, para celebrar el anuncio del álbum.

El vídeo de “Live Again” se presenta como un “viaje visual alucinógeno” que combina a la perfección CGI con imágenes reales. Puedes verlo a continuación, y luego sigue desplazándote para ver la carátula del álbum y la lista de canciones de ‘For That Beautiful Feeling’.

‘For That Beautiful Feeling’ también incluye el sencillo de marzo de 2023 de The Chemical Brothers “No Reason” y una nueva mezcla de su tema de 2021 “The Darkness That You Fear.” Su último LP fue ‘No Geography’, ganador de un Grammy en 2019.

For That Beautiful Feeling Tracklist: