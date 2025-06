La conexión entre la música y la sensualidad ha sido una constante a lo largo de la historia, explorando la capacidad de ciertos géneros para evocar emociones íntimas y estimular la pasión. Sin duda, el soul ha sido un género frecuentemente asociado con lo erótico, pero, ¿cuál es la canción más seductora de todos los tiempos? En este contexto, la ciencia ha intervenido para ofrecer una perspectiva intrigante sobre el tema.

En la intrincada relación entre la música y la seducción, el género soul ha emergido como un compañero constante de la sensualidad. En la cultura popular, las parodias de pornografía y los espectáculos de strip-tease a menudo eligen melodías de Hot Chocolate o la intro inconfundible de “Fame” de David Bowie para crear el ambiente adecuado.

Sin embargo, ¿cómo determinar cuál es la canción más sexy de todas?

Estudio de Spotify revela las 10 canciones más sensuales de la historia

Aunque la respuesta a esta pregunta puede ser tan subjetiva como los gustos personales, la ciencia ha aportado su perspectiva única al respecto.

En 2012, Spotify encargó un estudio a la Universidad Goldsmiths (vía CNN) para descubrir cuál era la canción con mayor carga sexual. Los científicos, conocidos por su habilidad para imponer orden en lo indefinible mediante matemáticas meticulosas, llevaron a cabo una investigación que involucró a 2 mil personas.

Los resultados revelaron que “Sexual Healing” de Marvin Gaye ocupaba el primer lugar, seguida de cerca por “Let’s Get It On”. Barry White fue reconocido con un tercer lugar, destacando su amplia selección de melodías ideales para desvestirse. En el cuarto puesto, Serge Gainsbourg con “Je T’Aime”, y en 5to lugar un clásico moderno, “Sex On Fire” de Kings of Leon.

La música provoca la excitación más que el tacto, según el estudio de Spotify

El Dr. Daniel Mullensiefen, psicólogo musical de la Universidad de Londres, compartió hallazgos fascinantes.

Según sus declaraciones, el 40% de los participantes afirmó que el efecto anticipatorio de la música resultaba más excitante que el contacto físico real. Mullensiefen subrayó que la música, según la investigación neurocientífica, puede activar los mismos centros de placer cerebral que responden a recompensas menos abstractas, como la comida, las drogas o incluso el sexo.

Las 10 canciones más sexys de todos los tiempos: