Dogstar, el reagrupado trío de rock que cuenta con el actor y bajista Keanu Reeves, ha revelado detalles sobre su primer álbum en más de 20 años, ‘Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees’, junto con una gira de acompañamiento 2023 y el primer sencillo del proyecto, “Everything Turns Around”.

El LP de 12 canciones supone el primer larga duración de la banda desde ‘Happy Ending’, de 2000, y consolida la reciente reunión entre Reeves, el guitarrista-vocalista Bret Domrose y el baterista Rob Mailhouse, que comenzó en mayo con una actuación en el BottleRock Festival de Napa Valley.

En aquella actuación se estrenaron en directo casi todas las canciones de la nueva colección, y el grupo afirmó en un comunicado que la experiencia de los conciertos ha sido un importante motor para ellos: “Cuando creamos este disco, nos entusiasmaba la idea de tocarlo en directo”.

Como corresponde, el álbum irá precedido de la gira ‘Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees Tour’, que abarcará más de 25 fechas por Norteamérica y Japón desde finales del verano hasta finales de 2023. La gira comienza en Hermosa Beach (California) y pasará por Las Vegas, Chicago, Atlanta, etc., además de tres conciertos en Japón en septiembre. Terminarán en el Brooklyn Bowl de Nashville el 20 de diciembre.

Mientras tanto, la banda ofreció su primera nueva propuesta en más de dos décadas con su autodenominado sencillo “divertido y veraniego”, “Everything Turns Around“.

“Tiene un mensaje edificante y una vibración positiva que esperamos te alegre un poco el día. Es una de nuestras canciones favoritas para tocar en directo y estamos impacientes por compartirla en nuestra próxima gira”, dijo la banda en un comunicado oficial (vía CoS).

‘Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees’ llegará el 6 de octubre a través del propio sello de Dogstar, Dillon Street Records. Los pedidos anticipados están en curso por aquí.