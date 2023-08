Los Beatles son, por supuesto, una de las agrupaciones más importantes en la historia de la música, y tanto sus seguidores como quienes no lo son les rinden pleitesía. Sin embargo, ese no es el caso del líder de Slipknot, Corey Taylor, al menos cuando se trata del sencillo “All You Need Is Love”, al que considera “basura hippie”.

De hecho, Taylor ha calificado la canción de los Beatles como un “pedazo de m*erda” no una, si no dos veces, mientras promociona su próximo segundo álbum en solitario, CMF2, el cual se lanzará en septiembre.

El vocalista mencionó por primera vez su aversión por lo que llamó “una basura hippie” durante su charla con el programa de Zach Sang a principios de este mes. En la entrevista, explicó por qué “All I Want Is Hate” de CMF2 fue escrita precisamente en respuesta al tema de los Beatles.

Ahora, Taylor ha reiterado su desdén por la canción de 1967 de los Beatles. En un nuevo segmento de vídeo en el que Taylor reacciona a comentarios hostiles enviados por sus fans, un oyente mencionó su indirecta a los Beatles en el programa de Zach Sang y volvió a insistir en ello.

El fan en cuestión contrarió la opinión de Taylor, diciendo que “All You Need is Love” es la mejor canción del cuarteto de Liverpool. Por supuesto, Taylor no estuvo de acuerdo. “No, no lo es”, respondió , adoptando un tono juguetón pero amenazador. “Es una m*erda”.

“No sé hasta qué punto eres fan de los Beatles: en primer lugar, son una de las mejores bandas de la historia, y lo que consiguieron en tan poco tiempo nunca podrá repetirse”. (vía Far Out) “Sin embargo, ‘All You Need Is Love’ es una de las mayores mierdas que he escuchado en mi vida. Y cada vez que la oigo, siento que me están disparando. Es así de mala“.

“All You Need Is Love” se publicó como sencillo en julio de 1967. Fue escrita por John Lennon y atribuida a la pareja Lennon-McCartney. La canción fue la contribución británica a Our World, el primer enlace televisivo mundial en directo, para el que se filmó a la banda interpretándola en los estudios EMI de Londres el 25 de junio.