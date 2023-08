Aunque Zakk Wylde fue seleccionado para cubrir al icónico Dimebag Darrell en la reunión de Pantera, lo cierto es que el ex guitarrista de Ozzy Osbourne no fue la única opción para el puesto. De hecho, compitió contra una youtuber quien fue considerada por el mismísimo Philip Anselmo, de acuerdo a su propio testimonio (vía Loudwire).

Kayla Kent se ha estado haciendo de un nombre en los últimos dos años, principalmente compartiendo su amor por el quehacer de Dimebag Darrell con algunos riffs propios bastante impresionantes, y captó la atención de la banda lo suficiente como para obtener una invitación a una actuación tributo a Pantera. En el camino, recibió una revelación que la sorprendió gratamente.

En un vídeo en el que rememora su reciente experiencia con Pantera, Kent reveló que fue Grady Champion, el veterano técnico de guitarra de Dimebag Darrell; quien la invitó al concierto de Austin, Texas. Después de visitar el escenario y ver algunos de los equipos, Kayla presenció el show desde un lateral de la tarima.

En un momento dado, Philip Anselmo se acercó a conocerla y, según cuenta Kayla, él sabía perfectamente quién era ella.

“Se acercó, me abrazó, dijo cosas muy halagadoras sobre mi forma de tocar la guitarra y quiso hacerse una foto. Estuvimos hablando un rato y luego me dijo algo que nunca olvidaré: me dijo que yo estaba en la lista de posibles guitarristas de Pantera. No me lo podía creer“.