Diez años después, Morrissey ha vuelto a decepcionar a sus fans mexicanos, pero en esta ocasión existe una razón de peso para ello.

A través de las redes sociales, el inglés y su management han ofrecido una explicación sobre por qué el artista canceló la fecha que tenía programada el 10 de septiembre en el Palacio de los Deportes, y se debe a que contrajo dengue en territorio nacional. Sin embargo, ya hay una nueva fecha para todos los interesados.

En su sitio web oficial, Morrissey explicó que contrajo dengue en la Ciudad de México (recordemos que incluso se le vio como invitado especial en el concierto de Garbage en la Arena CDMX), pero que ello no significaba que cancelaría sus compromisos en México y Latinoamérica, sino que los pospondría.

“La llegada de Morrissey a Ciudad de México ha provocado una infección por dengue. El virus tardará entre 2 y 3 semanas en desaparecer. La gira se reanudará en Florida. Morrissey no ha ‘cancelado’ ningún concierto, pero la infección imposibilita las dos semanas inmediatas”.

De esta manera, OCESA y Ticketmaster han confirmado que la nueva fecha de Morrissey en México, celebrando 40 años de trayectoria artística; será el 31 de octubre, también en el Palacio de los Deportes. Los boletos previamente adquiridos serán válidos, pero aquellos que deseen su reembolso podrán solicitarlo vía online o en taquillas.

Y es que si por algo es conocido Moz, además de su talento al micrófono, es por la facilidad con la que cancela conciertos aquí y allá.

Recordemos que en 2013, faltando tan solo algunas horas para su presentación estelar, Morrissey canceló su actuación en el festival Vive Latino 2013 argumentando problemas de salud y agotamiento generalizado. En aquella ocasión no hubo reposición de la fecha, e incluso se canceló toda la jornada en la que participaría.

Pero México no ha sido el único país que ha sufrido la furia de Morrissey. En noviembre del 2022, a tan solo 30 minutos de haber subido al escenario, el ex miembro de The Smiths canceló un show en Los Angeles porque “tenía mucho frío”. Y no olvidemos aquella cancelación del 2015 en Islandia, luego de que el festival en el que se presentaría se negó a dejar de servir carne.