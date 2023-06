Después de 5 años de ausencia, Morrissey complacerá a todos sus fanáticos mexicanos pues planea regresar en 2023 para celebrar 40 años de trayectoria artística. No solo será México, pues Moz ha anunciado una extensa gira por el continente durante septiembre y octubre que lo verá tocar en los Estados Unidos y Latinoamérica.

En marzo pasado, Morrissey concluyó su gira de verano europea en la sala Apollo en Londres, Inglaterra. Apenas seis meses después arrancará con los festejos por su 40 aniversario como músico; desde su meteórico paso por The Smiths hasta la perdurable carrera en solitario que se ha forjado -con trece materiales discográficos-, Morrissey planea festejar a lo grande.

En redes sociales, el intérprete de “How Soon Is Now” publicó el calendario de su gira conmemorativa. A principios de septiembre visitará algunas de las ciudades latinas más importantes, incluyendo CDMX. La cita será el próximo 9 de septiembre, aunque aún no hay recinto confirmado. Sin embargo, algunos rumoran que se trataría del Palacio de los Deportes.

La información sobre venta de boletaje aún no ha sido revelada, aunque se espera que sea a través de Ticketmaster.

La última vez que Morrissey visitó la ciudad lo hizo en 2018 como parte dela gira ‘Low In High School’, que promocionaba el disco del mismo nombre. Ofreció un setlist de 21 canciones integrado por tres covers de The Smiths, otro a The Pretenders y el resto material solista. Tocó en el Auditorio Nacional.

El anuncio de Morrissey en México y Latam ha sido bien recibido entre los fanáticos del cantautor, aunque con ciertas reservas. Recordemos que Moz se ha hecho famoso por cancelar sus conciertos de manera intempestiva. México desafortunadamente ya ha sufrido su ira, pues canceló su actuación en el Vive Latino 2013 argumentando problemas de salud.

viene morrissey a México y ni modo que no vaya a ver otra vez a ese señor insoportable y odioso 😭😡 — Nadia Bernal (@nbernaln_) June 20, 2023