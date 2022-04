Además de las actividades que tomaron lugar en la CDMX el pasado fin de semana, el norte del país también realizó su propia verbena musical en el festival Tecate Pa’l Norte 2022, que entre sus nombres estelares contó la presencia de Maroon 5, Los Fabulosos Cadillacs, The Libertines, Martin Garrix y The Strokes. Fue justamente éste último acto, el comandado por Julian Casablancas; el que más revuelo causó entre los asistentes y no por buenas razones, pues muchos consideraron que fue un “concierto flojo” el que ofrecieron a los regiomontanos.

Para nadie es un secreto que, desde hace un par de años, las presentaciones de los Strokes se han vuelto un tanto caóticas. Ya desde Corona Capital 2019 el público mexicano reconocía que la química entre los 5 integrantes no es la mejor, y que constantemente se les ve discutiendo sobre el escenario. Desafortunadamente en Tecate Pa’l Norte 2022 las cosas no fueron distintas, y la falta de sinergía fue algo evidente en su presentación.

Otra cosa que desilusionó bastante a los fanáticos fue su falta de compromiso con los horarios, pues salieron 15 minutos tarde y se retiraron de manera precipitada con una “versión rápida” de “Take It Or Leave It”.

The Strokes en Tecate Pal Norte 22.🤙 pic.twitter.com/vpqB5eGVSt — Fernanda (@ricoriosf) April 4, 2022

¿La cereza en el pastel? La actitud errante de Julian Casablancas, por supuesto. Otro secreto a voces es que el líder de los Strokes constantemente sale al escenario en estado etílico, lo que estropea los shows de la banda. Si bien es algo que no se puede confirmar, lo cierto es que la conducta del vocalista es errática, sarcástica y hasta cierto punto irrespetuosa, y naturalmente molestó a los asistentes de Tecate Pa’l Norte 2022.

Usuarios en redes sociales comentaron que Casablancas se aventó algunos chistes desafortunados con el público mexicano, y que hasta los criticó por recibir con “más entusiasmo” a sus colegas estelares, Maroon 5, que a ellos.

Quizás el único aspecto notable es que la agrupación tocó por primera vez en directo “Selfless”, corte que se desprende de su último disco ‘The New Abnormal’ (2019), pero más nada.

Definitivamente una presentación accidentada la que se vivió con los Strokes en la sultana del norte. ¿Será esta la dinámica permanente de los neoyorquinos para sus espectáculos en vivo? Ya lo veremos, pues el 19 de mayo se presentarán en el Foro Sol capitalino junto a Mac DeMarco y The War On Drugs como actos de apoyo.