Han pasado ya dos días desde que atestiguamos uno de los momentos más incómodos/ bizarros/ cómicos de la televisión internacional, luego de que el actor Will Smith subiera al escenario del Dolby Theatre en Los Ángeles, en medio de la 94.ª edición de los premios Óscar; para abofetear al cómico Chris Rock luego de que éste gastara una broma pesada -y anticuada- sobre la alopecia de su esposa, la también actriz Jada Pinkett Smith.

A estas alturas de la situación, casi todos las personas con acceso a Internet ya han ofrecido su opinión al respecto (que si Will Smith es un “tóxico” por resolver el conflicto a golpes; que si es legítimo usar la violencia para defender a tu familia; que si Jada fue relegada a un segundo plano y todo se centró en dos hombres peleando), sin embargo, todavía hay una persona que tiene algo que decir al respecto, y ese es Julian Casablancas, líder de los Strokes.

Fue a través de una publicación en Instagram que el vocalista de 43 años de edad se pronunció a favor de Chris Rock, argumentando que Will Smith alguna vez entrenó boxeo para interpretar a Muhammad Ali (en ‘Ali’, del 2001) y, como Rock “es un tipo delgado”; la cachetada fue “un acto de acoso”.

En el mismo post, Casablancas se dedicó a criticar la carrera actoral de Smith (quien de hecho ganó un Oscar al ‘Mejor Actor’ por su participación en ‘King Richard’); además de mencionar la relación que sostuvo en su juventud Jada Pinket Smith con el icónico rapero Tupac.

“Will Smith apesta (pero ha seguido estando lleno de sí mismo) desde el Día de la Independencia”– continuó.

“Por supuesto, los actores y las megacelebridades defienden su alce, supongo… (no todos, lo sé – pero aún así) me gustaría estar allí para tratar de defender a Chris Rock, no lo sé, tal vez me mal verían porque soy blanco o lo que sea, pero Chris Rock es una especie de tipo delgado y Will Smith entrenado para una película de boxeo durante un año, así que siento que fue sólo un acto de intimidación … – tratando de redimir sus problemas de celos Tupac (?) con el pretexto de ser un héroe falso que necesita control de ira … que podría necesitar tratamiento mental, no lo sé, o simplemente retirarse por el bien de la calidad de las películas en general”.

Julian Casablancas vía redes sociales.