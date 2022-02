Tras dos años de sequía debido a la pandemia del Coronavirus, los festivales y conciertos finalmente están retomando su agenda habitual en la Ciudad de México. Siguiendo los pasos de Coldplay, The Killers, Dua Lipa y Harry Styles; The Strokes anuncia su regreso a la capital mexicana con un concierto en el Foro Sol, que se llevará a cabo el próximo 19 de mayo. Además, el conjunto neoyorquino no vendrá solo, pues se hará acompañar de Mac DeMarco y The War On Drugs.

The Strokes, que a principios del año pandémico lanzó su sexto material discográfico, ‘The New Abnormal’; ya tenía un par de presentaciones programadas en territorio nacional previo al anuncio del Foro Sol. Actuarán como cabezas de cartel a principios de abril en el festival Tecate Pa’l Norte, y repetirán el 21 de mayo como parte del Corona Capital Guadalajara.

En medio de esas dos fechas, Julian Casablancas y compañía llegarán armados con sus grandes clásicos y más recientes canciones al imponente Foro Sol, que tiene la capacidad para albergar a más de 25 mil espectadores.

A través de redes sociales, OCESA confirmó que la preventa Citibanamex se llevará a cabo los próximos 9 y 10 de febrero, por lo que se espera que la venta general arranque un día después, el 11, a través de Ticketmaster. De momento no hay costos confirmados con respecto al boletaje, pero en cuanto sepamos dicha información actualizaremos esta sección.