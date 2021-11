Todo parece indicar que ya no hay vuelta atrás con festivales y conciertos en México tras la pandemia del Coronavirus, y así lo demuestra la próxima edición del festival Tecate Pa’l Norte 2022 que, tras una exitosa edición del 2021, continúa esforzándose en llevar actos de calidad para todo el auditorio de la sultana del norte.

Y es que sin lugar a dudas, el festival Tecate Pal Norte es uno de los más redituables de OCESA, y está posicionado en el Top 3 de festivales con mayores ingresos en México. Hoy en día es el fin de semana con mayor derrama económica que tiene el estado de Nuevo León, siendo un negocio redondo no sólo para la organización del festival, si no para hoteles, restaurantes, vida nocturna, atracciones turísticas y medios de transporte.

¿Ansioso por saber qué es lo que nos depara el festival Tecate Pal Norte 2022? A continuación te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Tecate Pa’l Norte 2022: Lugar y Fechas

A través de redes sociales, el festival Tecate Pal Norte anunció que su edición 2022 se llevará a cabo en plena primavera, los próximos 1ro y 2do de abril.

La cita será en el ya tradicional Parque Fundidora (Av. Fundidora y Adolfo Prieto S/N, Monterrey, N.L), como lo ha sido desde su concepción.

Tecate Pa’l Norte 2022: Line-up, Bandas y Cartel Oficial

De momento, aún es muy prematuro hablar de un cartel oficial del festival Tecate Pal Norte 2022, ya que su edición anterior apenas concluyó el pasado 13 de noviembre. Sin embargo algunos rumores apuntan que los nombres del line up podrían completarse con actos como C. Tangana; The Strokes y Gorillaz, por mencionar algunos.

Naturalmente, la recomendación es mantenerse al pendiente de los canales sociales del festival Tecate Pal Norte, en donde continuamente están subiendo actualizaciones.

Tecate Pa’l Norte 2022: Boletos y Precios

La preventa de los boletos del festival Tecate Pal Norte 2022 para tarjetahabientes Hey Banco dará inicio el próximo jueves 25 de noviembre en punto de las 11 am; mientras que la venta general arrancará un día después, 26 de noviembre, a través del sistema Ticketmaster. Los costos de los accesos quedan de la siguiente manera (más cargos por servicio):

Abono General $1,890

Ascendente Presentado Por Diesel $2,290

Boleto VIP $ 3,790



Tecate Pa’l Norte 2022: Horarios Oficiales

De momento aún no se cuentan con horarios oficiales (ni line up) del festival Tecate Pal Norte 2022. En cuanto estén disponibles, actualizaremos esta parte de la entrada.