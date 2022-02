Para muchos, el disco más importante de la discografía de The Strokes es su álbum debut, ‘Is This It’, lanzado a principios de la década pasada, y que rápidamente colocó al conjunto de Nueva York al frente de la -entonces- nueva generación de indie rock. Sin embargo, resulta curioso saber que Julian Casablancas, líder de la agrupación, no considera a ‘Is This It’ como la obra maestra de los Strokes, y ni siquiera ocupa el primer lugar en su corazón.

Tras el meteórico éxito que experimentaron con ‘Is This It’, The Strokes volvieron a la carga un par de años después con ‘Room On Fire’ (2003), del que se extraen sencillos como “Reptilia” y “The End Has No End”. El álbum no se desvió de la sónica de su debut, y para Julian Casablancas es un motivo de orgullo más significativo.

En su momento, hubo cierto descontento por parte de los fanáticos quienes se quejaban de que ‘Room On Fire’ era un simple ‘Is This It 2.0’. Sin embargo, eso es porque seguían siendo los mismos chicos que acababan de cocinar su debut, y Casablancas confirmó más tarde que siempre tuvo la intención de ser una secuela en lugar de una entidad completamente nueva.

En declaraciones a Rolling Stone en 2014, Casablancas explicó por qué lo prefiere al primer esfuerzo de la banda, detallando la agitación personal contra la que luchó durante el proceso de grabación, que solo hizo que el resultado final fuera más agradable.

“Quería terminar el pensamiento de Is This It. Incluso cuando lo estábamos haciendo, siempre pensé que era la segunda parte [de Is This It]”. “Recuerdo que cuando empezamos con ‘Reptilia’ y ‘The End Has No End’, me decía: ‘Esta es la nueva onda’. Creo que siempre sentimos que estábamos en peligro. Cuando hicimos ‘Room on Fire’, las cosas estaban establecidas, pero internamente, al menos desde mi punto de vista, no eran saludables”. Vía Rolling Stone.

Se desconoce si ocho años después su opinión sigue siendo la misma al respecto. Tal vez cuanto más tiempo ha pasado, más ha crecido su aprecio por ‘Is This It’, pero, siendo siempre un opositor, probablemente se quedaría con ‘Room On Fire’. Aunque, mientras estaba promocionando ‘The New Abnormal’ en 2020, Casablancas reveló que era su “cuarto disco favorito en el que he participado” durante una entrevista con Los Angeles Times.

Después de que el entrevistador intentara que el cantante divulgara sus tres favoritos, Casablancas se negó a entrar en detalles sobre el orden de los álbumes, pero sí dijo que ‘Is This It’ y ‘Room On Fire’ eran dos de ellos. “Me vas a meter en problemas. Dejémoslo como un misterio”, dijo Casablancas.