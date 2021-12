Pocas han sido las agrupaciones que han marcado tanto a una generación como The Strokes. Se formaron por allá de 1998 en el corazón de Manhattan, Nueva York, aún cuando algunos de sus integrantes estudiaban en el colegio. Ya establecidos como un quinteto, el conjunto ensayó y actuó incansablemente en la Gran Manzana durante dos años seguidos. Muchos de sus contemporáneos adjudican su meteórica popularidad tanto al esfuerzo y dedicación que le pusieron al proyecto; como a las magnéticas personalidades de sus integrantes. Y si de personalidades arrolladoras hablamos, nadie mejor que Julian Casablancas para probar la teoría.

Julian Fernando Casablancas nació en Nueva York el 23 de agosto de 1978. Es hijo de John Casablancas, hispano y fundador de Elite Model Management y de Jeanette Christiansen, modelo y Miss Dinamarca 1965. Quizás de ahí le viene su innegable sentido de la moda, además de su seductora personalidad.

Cuando The Strokes puso a la venta su primer material de estudio, ‘Is This It‘ (2001), Casablancas tenía tan solo 23 años de edad y una carrera ultra prolífica por delante. Su estilo durante aquella era giraba en torno a lo casual y a la frescura sin esfuerzo. Las camisetas y los vaqueros desgastados constituían la base del su look, y las prendas exteriores y accesorios añadían el suficiente interés para mantener la mirada.

A diferencia de otros colegas (como Alex Turner de Arctic Monkeys); Casablancas se ha mantenido fiel a su estilo durante la mayor parte de su carrera, añadiendo o modificando aspectos mínimos. Las chaquetas tipo motociclista de cuero; tennis (Converse) y botines; skinny jeans; playeras vintage, chamarras de mezclilla; cinturones llamativos, lentes de sol y mechones desaliñados de cabello son parte de su sello de autenticidad, algo que ni el mismo tiempo parece poder modificar.

‘The New Abnormal’ (2020) es el último material discográfico de The Strokes, y de momento no hay información fidedigna sobre un nuevo esfuerzo inédito de la agrupación. Probablemente los veremos en una próxima gira internacional para saldar las cuentas con la pandemia del Coronavirus, en donde la clase de Julian Casablancas volverá a brillar. A continuación repasamos su evolución desde el 2001 hasta la fecha.

Era ‘Is This It’ (2001)

Era ‘Room On Fire’ (2003)

Era ‘First Impressions of Earth’ (2006)

2009

Era ‘Angels’ (2011)

Era ‘Comedown Machine’ (2013)

2015-2016

2017- 2019

Era ‘The New Abnormal’ (2020) y actualidad