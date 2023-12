The Libertines han revelado detalles sobre su próximo álbum, ‘All Quiet On The Eastern Esplanade’, junto con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Night of the Hunter”.

En este nuevo tema, donde Pete Doherty y Carl Barât intercambian sus voces en su característico estilo; se sigue la línea de su anterior sencillo, “Run, Run, Run”. Mientras que la primera canción era una celebración alegre del hedonismo, en “Night of the Hunter”, The Libertines adoptan un tono más oscuro, explorando las consecuencias inminentes de las acciones del protagonista.

Sobre los motivos de la canción, Pete Doherty comentó (vía Far Out): “Tomamos el título de la película de Charles Laughton, ‘Night Of The Hunter’, protagonizada por Robert Mitchum como un predicador con ‘LOVE’ (amor) y ‘HATE’ (odio) tatuados en sus nudillos. La canción trata sobre no correr más rápido que la ley. Este individuo no está seguro del porqué su compañero ha fallecido, pero tiene la sensación de que su compañero tuvo su merecido”.

Carl Barât agregó: “Comencé a trabajar en un riff que terminó sonando un poco como ‘El lago de los cisnes’, y a todos les encantó. Luego incorporamos el theremin de Peter, que tardó un día en ajustarse, pero cuando lo tocó, encajó perfectamente”.

“La idea de enfrentar diez años es espantosa… el condenado muere mil veces”, continuó Barât.

Mientras tanto, ‘All Quiet On The Eastern Esplanade’ saldrá a la venta el 8 de marzo a través de EMI, marcando el regreso del grupo con su primer álbum desde ‘Anthems For Doomed Youth’ del 2015.

Previo al lanzamiento de su cuarto álbum, The Libertines regresarán a sus inicios con una serie de conciertos íntimos en todo el Reino Unido. Su gira incluirá paradas en The Cavern Club en Liverpool; Hairy Dog en Derby; The Wardrobe en Leeds y Oran Mor en Glasgow.