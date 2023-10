Ha pasado un tiempo desde que The Libertines, los disruptivos y caóticos rockeros del Reino Unido, lanzaron algo. En 2015, publicaron su tercer disco ‘Anthems For Doomed Youth’, que a su vez fue el primer LP de la banda en 11 años.

Aun así, hay que darles crédito por seguir siendo una banda funcional más de 20 años después de ‘Up The Bracket’. Y ahora, The Libertines han anunciado los detalles de su próximo cuarto álbum.

El nuevo disco de The Libertines se llama ‘All Quiet On The Eastern Esplanade’ y saldrá en marzo del 2024. La banda grabó el LP con el productor de Placebo/Horrors, Dimitri Tikovoï, y los cuatro miembros del conjunto comparten el crédito de composición en cada pista.

El primer sencillo del álbum se llama “Run, Run, Run”. Por supuesto, no se trata de un cover de Velvet Underground, aunque en algún momento la tocaron en vivo con John Cale. En cambio, esta “Run, Run, Run” es grandilocuente y triunfante, con una voz delirante y un gran ritmo de glam-rock. Puedes escucharla a continuación.

The Libertines realizarán un par de shows en el Lido de Margate, Reino Unido, con capacidad para 500 personas, el 9 y 10 de diciembre, y a cualquiera que reserve el álbum por adelantado se le ofrecerá la oportunidad de comprar entradas.

Mientras tanto, ‘All Quiet On The Eastern Esplanade’ estará disponible el 8 de marzo a través de Casablanca/Republic. Checa su portada y tracklist oficial a continuación:

Tracklist All Quiet on the Eastern Esplanade: