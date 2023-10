Netflix ha lanzado un nuevo tráiler del documental de Robbie Williams y ha confirmado su fecha de estreno.

El avance combina una gran cantidad de imágenes de antaño. Muestra cuando Robbie estuvo en Take That y nos lleva a través de su carrera en solitario, junto con nuevas imágenes del cantante mirando clips y hablando de todos los altibajos, reporta Sopitas.

Se ha confirmado que la serie de cuatro partes se estrenará el 08 de noviembre.

“Es asombroso lo que ha sucedido en mi vida, pero el pasado me tiene en una llave de cabeza. Algo tiene que ceder.

Se supone que sólo debes hacer esto en las puertas nacaradas de San Pedro, esta mirada retrospectiva a tu vida.



Cuando me uní a Take That a los 16 años, fue una locura. Yo era el centro del mundo de la cultura pop. Sentí que estaba entregando más y más de mí mismo, hasta el punto de que no eres alguien a quien reconoces”.

– Robbie Williams