“Back to School” es sin lugar a dudas una de las canciones más famosas en el repertorio de los Deftones, y el sencillo que definitivamente los catapultó al mainstream global. Sin embargo, Chino Moreno y compañía nunca estuvieron muy convencidos con ella, y se trató más bien de una complacencia para su sello discográfico y equipo de management.

Cuando la banda entregó ‘White Pony’ por primera vez, “Back to School” ni siquiera existía, hasta que su sello los llamó y les dijo que querían algo que fuera más amigable para la radio que el material más atmosférico del disco.

Igualmente frustrado y cansado, el boceto original de Chino para esta canción fue escrito en realidad como una broma para mostrar a sus superiores lo fácil que era escribir nu metal según los números, solo para que el sello luego lo tomara en serio y lo publicara como su próximo sencillo, incluso incluyéndolo como la primera canción de cada dos ediciones de ‘White Pony’.

Chino incluso se sintió mortificado al hablar de ello más tarde y dijo (vía We Are the Pit)

“Recuerdo que alguien me llamó y me dijo: ‘Este estribillo de la última canción (“Pink Maggit”)… es un estribillo exitoso. Todo lo que tienes que hacer es escribir algo un poco más optimista. ¿Por qué no rapeas?’ Yo estaba como, ‘Diablos, no. Acabamos de hacer un disco llamativo y a todos ustedes les encantó cuando lo lanzamos hace unos meses”. “Al ir a grabar [“Back to School”], pensé: ‘Muy bien, voy a mostrarle a [Guy] lo fácil que es hacer una canción simple, formateada, con verso, estribillo, rap y puente‘. Se lo envié lo más rápido posible para que pudieran decir: ‘Vaya, ¿hicieron esto tan rápido?’ Lo recibieron y les encantó. Pensé que era regular”.

Al explicar lo metódica que fue la creación de la canción con el dedo medio más tarde en la revista Vision de Alemania, Moreno dijo:

“’Back to School’ fue un error. Una canción calculada, que había sido construida con un solo objetivo en mente: que fuera un sencillo. … ‘Back to School’ fue lanzado porque yo era un idiota. Quería demostrarle algo [a la compañía discográfica]. Meses después, después del lanzamiento de White Pony, querían que hiciéramos una nueva versión de “Pink Maggit”.

Mientras tanto, a tres años de su último lanzamiento discográfico (‘Ohms’, 2020), tal parece ser que Deftones está trabajando en lo que será su décimo álbum, que podría estar disponible durante la primavera o verano del 2024. Así lo sugirió recientemente el guitarrista Stephen Carpenter, durante una aparición en el canal de YouTube de Gnostic Academy. Entérate de los detalles por aquí.