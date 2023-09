¡Buenas noticias para los fanáticos de Deftones! A tres años de su último lanzamiento discográfico (‘Ohms’, 2020), tal parece ser que el conjunto de Sacramento está trabajando en lo que será su décimo álbum, que podría estar disponible durante la primavera o verano del 2024. Así lo sugirió recientemente el guitarrista Stephen Carpenter, durante una aparición en el canal de YouTube de Gnostic Academy.

De acuerdo a lo declarado por Carpenter (vía Metal Injection), Deftones comenzó a trabajar en su nuevo álbum alrededor del mes de febrero, y aunque el proceso creativo ha sido lento, esperan tenerlo terminado hacia la mitad del 2024, aunque todavía no hay nada seguro.

“En febrero es cuando empezamos. Empezamos a trabajar en nuevo material para un nuevo disco. Va bien. Es un poco lento al principio, pero siempre lo es. Pero ahora las cosas están en marcha, y sí. Vamos por buen camino … quiero decir, aún no hay una fecha oficial, pero ese es nuestro objetivo”.

Así mismo, Carpenter reveló que están trabajando una vez más con el productor Nick Raskulinecz (Rush, Mastodon, Alice In Chains, etc.), con quien habían trabajado anteriormente en ‘Diamond Eyes’ y en ‘Koi No Yokan’.

“Todo surge de que simplemente improvisamos algunas ideas, jameamos. A alguien se le ocurre algo que tal vez le guste a otro o a todos, y luego nos concentramos en eso por un tiempo”. “(…) Entonces, eso es lo maravilloso de él [Nick Raskulinecz]). Es como un miembro no oficial de la banda en ese momento. Es bueno para darnos dirección donde normalmente no lo hacemos tan bien por nuestra cuenta”.

El nuevo álbum de Deftones será el primero sin el bajista Sergio Vega, quien tocó en los cuatro álbumes anteriores de la banda y renunció en 2021. Fred Sablan ha estado reemplazando a Deftones en vivo, pero la banda no ha anunciado un reemplazo oficial para Vega.