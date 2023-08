Parece que Thom Yorke y compañía están realmente ocupados, pues Robbie Williams asegura que aunque él tiene muchas ganas de colaborar con Radiohead, la banda de Oxfordshire simplemente lo ignoran.

En una reciente entrevista con el diario británico The Sun, Robbie Williams dijo que le gustaría que Radiohead tocará para él una reversión del sencillo “It’s Raining Men”. El tema es original del dúo The Weather Girls, publicado en 1983. Sin embargo, aunque Williams ha tratado de contactar a Radiohead, no ha tenido suerte. Incluso dijo que estaría dispuesto a preguntarle a Trent Reznor de NIN, si Radiohead no le contesta.

“Quiero hacer una versión de ‘It’s Raining Men’ pero quiero que Radiohead haga una pista de acompañamiento para mí. “Pero no me han respondido. Sigo preguntando pero nada de vuelta. No se. Podría entonces preguntarle a Trent Reznor“.

Los comentarios de Robbie llegan antes de sus dos próximos espectáculos con entradas agotadas en el Royal Estate of Sandringham a finales de este mes

Mientras tanto, el baterista de Radiohead, Philip Selway, dijo recientemente que la banda lanzará nuevo material “de algún tipo” en los “próximos años”.

“Siempre estamos hablando de cosas. Pero en términos de un tipo de proyecto colectivo real, más allá de las cosas de ‘Kid A’ y ‘Amnesiac’ [el proyecto de reedición de ‘Kid Amnesia’ de 2021 y la exposición interactiva]; algo sucederá más adelante. Por ahora todos están en lo suyo“. Vía MusicNews.

En noticias relacionadas, Noah Yorke, el hijo de Thom Yorke, compartió recientemente su nueva canción “Cerebral Key” extraída de su próximo EP del mismo nombre. Entérate de los detalles por aquí.