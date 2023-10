Aunque siempre se ha sabido que la música de Bad Bunny es de contenido explícito, es hasta ahora que el cantante puertorriqueño admite que su trabajo no es apropiado para niños. Recientemente, advirtió a padres y madres de menores de edad que la escucha de su nuevo disco, ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’, es totalmente responsabilidad suya.

A través de la función de canales de difusión de WhatsApp, Bad Bunny celebró el lanzamiento de ‘Nadie Sabe lo que va a pasar mañana’, su quinto material discográfico, sucesor del exitoso ‘Un Verano Sin Ti’ del 2022, disponible desde el día de hoy (viernes 13 de octubre) a través de Rimas Entertainment, y con la producción del también puertorriqueño Tainy.

“Gracias por todo el apoyo que me han dado todo este tiempo (…). ¡¡¡A los reales!!! Espero que hoy puedan disfrutar de este álbum que hice con mucho empeño. Yo todos mis proyectos los he hecho con amor para ustedes pero este álbum en especifico es 100 por ciento para ustedes como ningún otro”.

Regresando a sus raíces en el trap y sin soltar su distintivo sonido de reggaetón urbano, y con la participación de Young Miko, Luar La L, Feid, Arcángel, De La Gheto, Ñengo Flow y Eladio Carrión, Bad Bunny ofrece 22 temas inéditos, incluyendo los sencillos anteriormente escuchados, “Where She Goes” y “Un Preview”.

Sin embargo, Benito advirtió a sus fanáticos que ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’ no es apto para los niños, y que la escucha del mismo por menores de edad es enteramente responsabilidad de los adultos, en especial de sus padres y madres.

“A los niños que se supone que no estén en este chat: este disco NO es pa’ ustedes. Papá y mamá, ya leyeron… ustedes son los responsables, yo no. Bueno, ya dije”.