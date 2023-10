Durante muchos años se ha dicho que Yoko Ono fue la causa por la que los Beatles se separaron, y aunque desde entonces los integrantes de la banda se mantuvieron ecuánimes y respetuosos con respecto a la relación entre John Lennon y Ono; lo cierto es que su presencia en el estudio de grabación sí les resultaba molesta. Así lo declaró recientemente Sir Paul McCartney, a más de 50 años de lo sucedido.

El músico de 81 años ha reflexionado sobre algunas de las últimas sesiones de grabación del grupo antes de su separación en 1970 y admitió que la insistencia de su difunto compañero John Lennon de ir a todas partes con su esposa alimentó aún más las tensiones dentro de la banda porque les molestaba la “interferencia” en la forma en que normalmente trabajaban.

Hablando en su nuevo podcast ‘Life In Lyrics’ con el poeta irlandés Paul Muldoon, McCartney dijo que, desde su percepción, nadie en el equipo de trabajo de los Beatles (incluido el productor George Martin) se sentía cómodo con la presencia de Yoko Ono en el estudio, particularmente durante la era de ‘Let It Be’, el último álbum de los Beatles.

“Por deferencia a John, permitiríamos esto y no armábamos un escándalo y, sin embargo, al mismo tiempo, no creo que a ninguno de nosotros nos gustara, era una interferencia en el lugar de trabajo “

Paul admitió que una de las razones por las que aceptaron la situación fue porque estaban tratando de mantener unida a la banda, así que sin ánimos de desatar un conflicto, “todos simplemente lo reprimieron y siguieron adelante”.

“Quiero decir, fue la idea de The Beatles y, en términos prácticos, este era nuestro trabajo, esto es lo que hacíamos en la vida. Éramos los Beatles. Eso significaba que si no hacíamos giras, grabábamos. Y si no grabábamos, escribíamos.”