Así como Spotify con su popular función Spotify Wrapped; TikTok también ha compartido el reencuentro de las estadísticas del año en su plataforma a través de Year on TikTok 2023.

A diferencia de Spotify, que entregó recuentos anuales personalizados, incluyendo los artistas, géneros y canciones más escuchados por cada usuario; TikTok se limitó a informar sobre las tendencias, creadores de contenido, lugares, artistas y canciones más virales del periodo.

En cuanto a los datos musicales, los números fueron segmentados en Playlist (es decir, las canciones más virales del 2023) y Hitmakers (los artistas más virales del 2023), ofreciendo cifras tanto de los Estados Unidos como del mundo entero. En su blog oficial, la plataforma de origen chino dijo:

“Ya fueran canciones pop o temas del regreso, los artistas de TikTok nos dieron la banda sonora de 2023. Desde mash-ups hasta memes y canciones aceleradas, este año hemos vuelto a ver a los fans dar su propio giro a sus éxitos favoritos”.

En este sentido, la canción más utilizada en TikTok durante el 2023 fue la versión acelerada de “Cupid- Twin Ver” del conjunto surcoreano de k-pop FIFTY FIFTY. Le siguió “If We Ever Broke Up” de Mae Stephens, que se ha convertido en un himno de ruptura para los corazones rotos en TikTok.

En la tercera posición está la versión acelerada de “Collide” de Justin Skye, grabada originalmente en 2014. “What It Is – Solo Version” de Doechii se hizo del cuarto lugar; mientras que la quinta posición la ocupó un éxito del t-pop, es decir, la música pop tailandesa, con “มองนานๆ” de FLI:P, que se traduce a “Mira durante mucho tiempo”.

TOP 10 CANCIONES MÁS VIRALES EN TIKTOK 2023

“Cupid – Twin Ver – Sped Up Version” – FIFTY FIFTY:

“If We Ever Broke Up” – Mae Stephens

“Collide (más acelerada)” – Justine Skye

“What It Is – Solo Version” – Doechii

“มองนานๆ” – FLI:P

“La Bebe (Remix)” – Yng Lvcas & Peso Pluma

“LALA” – Myke Towers

“girls like me don’t cry (sped up)- thuy

“TQG” – KAROL G & Shakira

“Makeba” – Jain

En cuanto a los y las artistas musicales más populares en TikTok durante 2023, encontramos una lista variada tanto de solistas como grupos, con una tendencia marcada hacia el mercado del kpop.

Sin embargo, destaca en la primera posición Kimberly Loaiza, la mexicana de 25 años de edad quien se ha convertido en una de las personalidades digitales más destacadas. Debutó en el mercado musical en 2019, y al momento de escribir esta nota es la séptima cuenta más seguida en TikTok.

La segunda en la lista es una favorita de siempre, Selena Gomez. Aunque no ha lanzado ningún nuevo álbum desde ‘Rare’ del 2020, Gomez logró una de las colaboraciones más virales del año al participar en el remix de “Calm Down” del rapero nigeriano Rema.

El talento colombiano se hizo presente con Feid, Karol G y Shakira; en tanto que BTS, BLACKPINK, Enhypen, Le Sserafim y NewJeans conforman la escuadra surcoreana de k-pop.

TOP 10 ARTISTAS MÁS VIRALES EN TIKTOK 2023