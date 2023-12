Los Red Hot Chili Peppers han enfrentado un obstáculo imprevisto esta semana. La banda informó ayer (5 de diciembre) que, debido a un problema médico, se ven obligados a cancelar su participación en el espectáculo benéfico Almost Acoustic Christmas de KROQ, programado para este 9 de diciembre.

En un mensaje publicado en Instagram, los veteranos del funky rock expresaron su pesar por no poder presentarse este fin de semana en el evento de la estación de radio angelina KROQ.

“Un integrante de la banda se ha lesionado, lo que nos imposibilita actuar durante al menos 6 semanas”, compartieron. Sin embargo, prometieron una futura compensación para los fanáticos, mencionando una actuación reprogramada para el 2 de marzo de 2024 en The Forum. Animaron a los asistentes a disfrutar del evento y a conservar sus entradas.

Hasta el momento, no se ha revelado públicamente qué miembro de la banda resultó lesionado ni la naturaleza de la lesión.

El esperado 32º espectáculo anual KROQ Acoustic Christmas, que ha agotado sus entradas, continuará como estaba planeado el sábado (9 de diciembre) en el Kia Forum de Inglewood, California, con presentaciones de The Offspring, Garbage, Portugal. The Man, Bleachers, Cannons, Lovejoy, Bakar y The Beaches.

Los Red Hot Chili Peppers actualmente están en un receso de su gira, con su próximo concierto programado para el 17 de febrero en The Venue, dentro del Thunder Valley Casino en Lincoln, CA. Recientemente anunciaron las últimas fechas de su gira Unlimited Love, que incluirá una serie de actuaciones en América del Norte a partir del 28 de mayo en el RV Inn Style Resorts Amphitheater de Ridgefield, WA.

En México, tuvimos la oportunidad de verles en una jornada única como protagonistas del festival Vive Latino 2023.