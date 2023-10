Recientemente, The Libertines anunciaron que después de casi una década regresarían con un nuevo material discográfico, titulado ‘All Quite on the Eastern Esplanade’. Ahora, el vocalista Pete Doherty reveló algunos por menores de la composición del álbum, reflexionando cómo su proceso hacia la sobriedad y su actual estilo de vida influyeron de manera positiva en él.

La semana pasada, Doherty y su compañero en The Libertines Carl Barat, se entrevistaron con la revista británica NME para hablar a profundidad sobre ‘All Quite on the Eastern Esplanade’. Mencionaron algunas de sus inspiraciones más destacadas, incluyendo la ciudad inglesa de Margate, la guerra, la crisis de refugiados, la Reina Isabel y de cómo se han convertido “en la banda que siempre quisieron ser”.

Sin embargo, parte fundamental de este cambio positivo ha sido la rehabilitación de Pete Doherty. Recordemos que durante casi toda la década del 2000, Doherty protagonizó diversos encontronazos con la ley, además de poner en peligro su propia vida por la adicción a las drogas y el alcohol que sufría. En una charla con The Mirror, confesó que estuvo a punto de perder ambos pies por “quedarse sin venas” para inyectarse.

Pero aquellos años de locura y descontrol han quedado en el olvido pues, según el propio Pete, está limpio de drogas y alcohol desde diciembre del 2019, luego de que lo detuvieran en Paris por posesión de cocaína. Ahora, el cantante de 44 años de edad ha adoptado un nuevo y relajado estilo de vida a lado de su esposa y compañera en The Puta Madres, Katia de vidas, en Francia.

“En realidad, es una pelea cotidiana. Es un verdadero cara a cara contra tus demonios, pero como creo tanto en Carl, Gary, John y este disco, es un placer. Sólo quiero aportar mi granito de arena, ser lo más profesional posible, dejar que la gente escuche las canciones y luego ir a tocarlas“. “Si no, tal vez lo intentemos de nuevo o simplemente sigamos en el hotel y veamos si podemos hacer algo al respecto”.

‘All Quiet on the Eastern Esplanade‘ será el cuarto álbum de The Libertines, disponible el 8 de marzo de 2024 a través de Virgin EMI. Marcará su primer lanzamiento de estudio en casi nueve años, después de ‘Anthems for Doomed Youth’ (2015).

Producido por Dimitri Tikovoï (Placebo, Horrors), durante el proceso de grabación se sintió como si todos estuvieran “en el mismo lugar, a la misma velocidad” y conectados por una vez, según Barât. Los cuatro miembros de la banda comparten créditos de composición en cada pista. Escucha a continuación su primer sencillo, “Run Run Run”.