A seis meses de haber arrancado el tour de Blur en favor de ‘The Balad of Darren’, su más reciente material discográfico y el primero desde ‘The Magic Whip’ del 2015; Damon Albarn ha dicho que el icónico conjunto de la era britpop se tomará otro receso indefinido, reconociendo sentirse algo “abrumado”.

El tour promocional por ‘The Balad of Darren’ arrancó en mayo de este mismo año en Reino Unido y Europa, pasando por Japón y Latinoamérica. Hasta la redacción de esta nota, Blur no ha confirmado ninguna fecha por Norteamérica (E.U.A y Canadá), y en su sito web oficial tampoco hay actualización al respecto.

En México, tuvimos la oportunidad de verlos como acto principal de la segunda jornada del festival Corona Capital 2023.

“Es demasiado”, Damon Albarn volverá a pausar indefinidamente a Blur

En una entrevista con la revista francesa Les Inrockuptibles para su edición de diciembre de 2023, Albarn admitió que ha llegado el momento de “concluir esta campaña”, expresando que la tarea de lanzar música para Blur y Gorillaz ha resultado agotadora.

“Es increíble tener dos bandas de gran envergadura, te permite hacer cosas en dos ámbitos. Pero es hora de dar por terminada esta campaña. Para mí es demasiado”. “Fue lo correcto y un inmenso honor volver a interpretar estas canciones, compartir tiempo con estos compañeros, crear un álbum… No digo que no lo vuelva a hacer, fue un éxito maravilloso, pero no me quedo aferrado al pasado”.

Damon Albarn deja a Blur porque quiere incursionar en otros proyectos

Al parecer, Albarn tiene la vista puesta en lo que podría lograr en el futuro con nuevos proyectos, en lugar de permanecer a la sombra de sus antiguas agrupaciones. En relación con sus declaraciones, al ser cuestionado sobre el legado duradero de los Rolling Stones y si le gustaría revivir glorias pasadas cuando sea mayor, Albarn respondió:

“No hay posibilidad alguna y te explicaré por qué. He incursionado en todo tipo de cosas, mientras que ellos nunca han sido más que los Rolling Stones. Me encanta la idea de dedicar tu vida a una sola cosa, en búsqueda de lo sublime”.

Sin embargo, agregó: “… La verdad es que han empeorado. Han empeorado al persistir en seguir siendo ellos mismos. Eso es algo que no comprendo. Hacer exactamente la misma música, pero no tan buena. No puede haber placer en hacer algo así”.

Además, durante la entrevista, Albarn habló sobre los lanzamientos de ‘The Ballad of Darren’ de Blur y ‘Cracker Island’ de Gorillaz. Al ser consultado sobre si lanzar dos álbumes en un año era “demasiado”, Albarn respondió: