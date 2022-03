Pese a que muchos conocen la trayectoria de Taylor Hawkins como parte de los Foo Fighters, lo cierto es que el baterista ya tocaba en grandes arenas y estadios previo a su ingreso a la banda de Dave Grohl, algo que ha resurgido tras su lamentable fallecimiento el pasado viernes (25 de marzo) en un hotel de Bogotá, Colombia.

Antes de que se uniera a los Foo Fighters e interpretara grandes clásicos como “The Pretender”, “My Hero” o “Best Of You”; Hawkins formó parte del ensamble en vivo para Alanis Morissette, quien a mediados de la década de los noventa ya era una artista de clase mundial en comparación con los Foo, quienes apenas comenzaban su camino en la música en 1995 (un año después de la muerte de Kurt Cobain y la desaparición de Nirvana).

En aquel momento, Morissette estaba de gira por su álbum ‘Jagged Little Pill‘, uno de los más vendidos de todos los tiempos. Conociendo el éxito que Hawkins estaba experimentando, Dave Grohl no sabía si lo dejaría todo para unirse a los Foo Fighters.

Sin embargo, para sorpresa de Grohl, Taylor Hawkins aceptó inmediatamente su invitación para integrarse a la banda, dejando atrás todo el éxito que estaba experimentado con Morissette. Ambos se conocieron años antes y tuvieron una conexión inmediata. Grohl dijo que cuando lo vio supo que era “o su gemelo, animal espiritual o mejor amigo”.

“Creo que tuvo más que ver con nuestra relación personal que con algo musical”– añadió Grohl sobre la decisión de Hawkins. “Para ser honesto, todavía lo tiene. Nuestra relación musical – la base de eso es nuestra amistad, y es por eso que cuando saltamos al escenario y tocamos, estamos tan conectados, porque somos mejores amigos.” Dave Grohl vía The Mirror.

Pero, a pesar de todo el éxito, lo que significaba ser miembro de los Foo Fighters y llegar a tocar junto a Dave Grohl nunca fue algo que “se sintiera real” para Hawkins.

En una entrevista con Spin en 2002, Hawkins reveló que parte de la razón detrás de su consumo de drogas era porque “no creía que era lo suficientemente bueno” para tocar en una banda junto a Grohl (vía The New York Times). Luego, durante la inducción de Foo Fighters al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2021, Hawkins optó por agradecer a Grohl, “porque nada de esto habría sucedido si no fuera por Dave. Gracias por tenerme en tu banda”, dijo.