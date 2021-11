Alanis Morissette, la cantante y compositora del multipremiado álbum ‘Jagged Little Pill’, será la inspiración de una nueva serie de ABC.

El programa de tintes cómicos, que parodiará la vida familiar de una leyenda del rock de los 90, es obra de la productora supervisora de ‘The Goldbergs’, Elizabeth Beckwith, y del cocreador de ‘Marlon’, Christopher Moynihan, con la cantante de “Ironic” como productora ejecutiva y autora de la música original.

El proyecto está en desarrollo en ABC con 20th Television como estudio, produciendo en asociación con Thruline Entertainment, encargada de otras series como ‘The Great’, ‘Psych’ y ‘Crush Music’.

‘Relatable’ es una comedia de una sola cámara que sigue a una mujer de cuarenta y tantos años, casada y con tres hijos, que pasó su vida de joven adulta como una estrella de rock internacional, famosa por sus himnos autoproducidos de rabia femenina y angustia adolescente. Ahora, esta “voz de su generación”, aunque profundamente unida a su familia, no consigue que la siguiente generación que vive en su casa la escuche.

La vida de Morissette servirá para “informar libremente” la escritura y las historias, aunque los personajes son ficticios y no biográficos.

El proyecto llega en un momento en que la leyenda de los 90, Morissette, está disfrutando de un renacimiento. Es jueza en la serie de competición de Fox, ‘Alter Ego’; ha publicado recientemente su noveno álbum de estudio ‘Such Pretty Forks in the Road’; inició una gira mundial para celebrar los 25 años de ‘Jagged Little Pill’; y ‘Jagged Little Pill: The Musical’ se estrenó en Broadway en 2019. También está previsto que se emita un documental, de ‘The Ringer’, de Bill Simmons, a finales de este mes en HBO.