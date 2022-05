Uno de lo guitarristas más virtuosos de las últimas generaciones es, sin lugar a dudas, Tom Morello. El neoyorquino de 58 años de edad ha tenido el privilegio de formar parte de bandas tan icónicas como Rage Against the Machine y Audioslave; además de Prophets of Rage, The Nightwatchman (su proyecto acústico en solitario) y como músico de gira de Bruce Springsteen.

Con más de 35 años en la industria, Morello se ha labrado una sólida reputación gracias a su uniquísima forma de tocar la guitarra, que integra ruidos de retroalimentación, punteos y golpes no convencionales, así como uso intensivo de efectos de pedal.

Pero incluso alguien capaz de tocar piezas como “Killing In the Name”, “Bulls On Parade” y “Guerrilla Radio” tiene sus propios dioses de las 6 cuerdas, y recientemente reveló cuáles son sus tres solos de guitarra favoritos, en entrevista con el portal especializado Metal Hammer. A continuación, te compartimos cuáles son esas deidades, en orden de importancia.

3. Jimi Hendrix- “All Along The Watchtower”

“Una composición sinfónica increíble”. Vía Metal Hammer.

Contrario a la creencia popular, “All Along The Watchtower” es en realidad una canción original de Bob Dylan, incluida en su álbum de 1967, ‘John Wesley Harding’. La letra, que en su versión original contiene doce líneas, presenta una conversación entre un joker y un ladrón.

Recogida por numerosos artistas, “All Along the Watchtower” se identifica mucho con la interpretación que Jimi Hendrix grabó para el álbum ‘Electric Ladyland’ con la Jimi Hendrix Experience. La versión de Hendrix, lanzada seis meses después de la grabación original de Dylan; se convirtió en un sencillo del Top 20 en 1968 y recibió un premio Grammy Hall of Fame en 2001.

2. Jimmy Page- “Stairway to Heaven”

“En el número dos está ‘Stairway To Heaven’ de Jimmy Page – puedes elegir la versión de Led Zeppelin IV o la versión en directo de The Song Remains The Same”. Vía Metal Hammer.

¿Qué otra canción podría haber influenciado a Tom Morello, si no “Stairway to Heaven”?

El tema consta de tres secciones, cada una de las cuales va aumentando progresivamente el tempo y el volumen. Comienza a un ritmo lento con instrumentos acústicos antes de introducir instrumentos eléctricos. La sección final es un arreglo de hard rock con mucho ritmo, en el que destaca el solo de guitarra de Page (considerado por muchos como uno de los mejores de la historia).

‘The Song Remains the Same’, por su parte, es una película de 1976 cuyo rodaje tuvo lugar en el verano de 1973, durante tres noches de conciertos de Led Zeppelin en el Madison Square Garden de Nueva York, con material adicional grabado en los estudios Shepperton.

1. Randy Rhoads- “Mr. Crowley”

“El número uno A y el número uno B son los solos de Randy Rhoads en ‘Mr. Crowley’ de Ozzy Osbourne. Podrías enseñarlos en un curso de musicología de nivel universitario o golpearte la cabeza [con ellos] en un aparcamiento de heavy metal”. Vía Metal Hammer.

Morello no dudó en señalar la importancia del artista en cuestión, pues considera que Rhoads dio al ex cantante de Black Sabbath el impulso que tanto necesitaba. De hecho, la influencia de Rhoads es evidente en algunas canciones como la anhelante ‘Like A Stone’.

A pesar de su corta carrera, Rhoads es considerado una figura fundamental en el metal, y se le atribuye el mérito de ser el pionero de un estilo rápido y técnico de solistas de guitarra que definió en gran medida la escena del género en la década de 1980. Contribuyó a popularizar varias técnicas de guitarra que ahora son comunes en el heavy metal, como el tapping a dos manos, las bombas de trémolo y los intrincados patrones de escala, lo que le valió comparaciones con su contemporáneo, Eddie Van Halen.

“Revivió la carrera de Ozzy Osbourne como su mano derecha. Y era el póster de Randy Rhoads el que tenía en mi pared”- confesó sobre el guitarrista californiano, quien falleció en 1982.